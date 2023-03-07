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Ирина Евсеева

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Место рождения

Алеево, Ступино, Московская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Евсей Савин

Мать: Мария Спиридонова

Алеево, Ступино, Московская область
Бракосочетание
?.10.1832

Муж: Федул Прокопьев

Рождение ребёнка
?.08.1835

Сын: Королев Самуил Федулов

Отец ребёнка: Федул Прокопьев

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Харлампий Федулов

Отец ребёнка: Федул Прокопьев

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Иван Федулов

Отец ребёнка: Федул Прокопьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Зиновий Федулов

Отец ребёнка: Федул Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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