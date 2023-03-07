Ирина Евсеева
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Евсей Савин
Мать: Мария Спиридонова
Бракосочетание
?.10.1832
Муж: Федул Прокопьев
Рождение ребёнка
?.08.1835
Отец ребёнка: Федул Прокопьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Харлампий Федулов
Отец ребёнка: Федул Прокопьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Иван Федулов
Отец ребёнка: Федул Прокопьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федул Прокопьев
Смерть
Неизвестно