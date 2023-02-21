Федул Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопий Федоров
Мать: Анна Кондратова
Бракосочетание
?.10.1832
Жена: Ирина Евсеева
Рождение ребёнка
?.08.1835
Мать ребёнка: Ирина Евсеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Харлампий Федулов
Мать ребёнка: Ирина Евсеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Иван Федулов
Мать ребёнка: Ирина Евсеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина Евсеева
Смерть
Неизвестно