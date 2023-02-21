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Федул Прокопьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопий Федоров

Мать: Анна Кондратова

Бракосочетание
?.10.1832

Жена: Ирина Евсеева

Рождение ребёнка
?.08.1835

Сын: Королев Самуил Федулов

Мать ребёнка: Ирина Евсеева

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Харлампий Федулов

Мать ребёнка: Ирина Евсеева

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Иван Федулов

Мать ребёнка: Ирина Евсеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Зиновий Федулов

Мать ребёнка: Ирина Евсеева

Смерть
Неизвестно
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