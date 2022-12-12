Королева Анисья Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Анисья Симонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Королев Иван Федулов

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Чуклеев Сергей Иванов

Отец ребёнка: Королев Иван Федулов

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1877

Сын: Королев Василий Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Федулов

Тишково, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
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