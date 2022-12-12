Королева Анисья Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Королев Иван Федулов
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Королев Иван Федулов
Рождение ребёнка
25.12.1877
Отец ребёнка: Королев Иван Федулов
Смерть
Неизвестно