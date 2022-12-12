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Королева Александра Петровна

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Место рождения

Тишково, Ступино, Московская область

Дата рождения

?.04.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1877

Отец: Петр Исидоров

Мать: Александра Максимова

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Карпухина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Королев Василий Иванович

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Волкова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Королев Василий Иванович

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
28.12.1903

Дочь: Прохорова Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Королев Василий Иванович

Тишково, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тишково, Ступино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Тишково, Ступино, Московская область
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