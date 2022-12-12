Королева Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения?.04.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1877
Отец: Петр Исидоров
Мать: Александра Максимова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Карпухина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Королев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Волкова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Королев Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1903
Дочь: Прохорова Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Королев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно