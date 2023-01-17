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Прохоров Евгений Викторович

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Место рождения

Озерск, Озерский, Челябинская область

Дата рождения

15.08.1954

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954

Отец: Прохоров Виктор Алексеевич

Мать: Прохорова Татьяна Александровна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
Озерск, Озерский, Челябинская область
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