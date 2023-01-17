Колесаева Наталья Иродионова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Иродион
Мать: Матрена Ермилова
Бракосочетание
30.08.1865
Рождение ребёнка
04.01.1869
Сын: Колесаев Георгий Данилович
Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич
Рождение ребёнка
01.01.1871
Сын: Колесаев Стефан Данилович
Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич
Рождение ребёнка
05.07.1872
Сын: Колесаев Сергей Данилович
Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич
Рождение ребёнка
09.04.1875
Сын: Колесаев Василий Данилович
Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич
Рождение ребёнка
01.04.1879
Дочь: Фетисова Мария Даниловна
Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич
Рождение ребёнка
29.05.1885
Дочь: Митяева Агриппина Даниловна
Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич
Рождение ребёнка
31.03.1888
Дочь: Солнцева Хиония Даниловна
Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич
Смерть
1894