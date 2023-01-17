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Колесаева Наталья Иродионова

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Место рождения

Чегодаево, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1894

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Иродион

Мать: Матрена Ермилова

Чегодаево, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.08.1865

Муж: Колесаев Даниил Евтихиевич

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1869

Сын: Колесаев Георгий Данилович

Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Колесаев Стефан Данилович

Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.07.1872

Сын: Колесаев Сергей Данилович

Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.04.1875

Сын: Колесаев Василий Данилович

Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1879

Дочь: Фетисова Мария Даниловна

Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич

Рождение ребёнка
29.05.1885

Дочь: Митяева Агриппина Даниловна

Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.03.1888

Дочь: Солнцева Хиония Даниловна

Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Колесаев Даниил Евтихиевич

Смерть
1894
Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
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