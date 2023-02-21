Фетисова (Колесаева) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1879
Дата смерти25.11.1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1879
Бракосочетание
26.10.1897
Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.04.1903
Сын: Фетисов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Фетисов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: Казакова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Фетисов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1913
Дочь: Веденская Анна Михайловна
Отец ребёнка: Фетисов Михаил Иванович
Смерть
25.11.1968