Фетисова (Колесаева) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова (Колесаева) Мария Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1879

Дата смерти

25.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1879

Отец: Колесаев Даниил Евтихиевич

Мать: Колесаева Наталья Иродионова

Бракосочетание
26.10.1897

Муж: Фетисов Михаил Иванович

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.04.1903

Сын: Фетисов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Фетисов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: Казакова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Фетисов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1913

Дочь: Веденская Анна Михайловна

Отец ребёнка: Фетисов Михаил Иванович

Смерть
25.11.1968
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