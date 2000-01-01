Казакова (Фетисова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1907
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907
Отец: Фетисов Михаил Иванович
Мать: Фетисова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982