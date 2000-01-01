Казакова (Фетисова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Фетисова) Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1907

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907

Отец: Фетисов Михаил Иванович

Мать: Фетисова Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Михаил Семенович

Смерть
1982
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