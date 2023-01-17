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Фетисов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Фетисов Иван Флоров

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1897

Жена: Фетисова Мария Даниловна

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.04.1903

Сын: Фетисов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Фетисова Мария Даниловна

Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: Казакова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Фетисова Мария Даниловна

Рождение ребёнка
31.01.1913

Дочь: Веденская Анна Михайловна

Мать ребёнка: Фетисова Мария Даниловна

Смерть
1937
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