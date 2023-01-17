Фетисов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1937
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Фетисов Иван Флоров
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1897
Жена: Фетисова Мария Даниловна
Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.04.1903
Сын: Фетисов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Фетисова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: Казакова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Фетисова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
31.01.1913
Дочь: Веденская Анна Михайловна
Мать ребёнка: Фетисова Мария Даниловна
Смерть
1937