Фетисов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1903
Дата смерти15.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1903
Отец: Фетисов Михаил Иванович
Мать: Фетисова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фетисова Капитолина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фетисова Капитолина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фетисова Капитолина
Смерть
15.06.1985