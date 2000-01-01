Фетисов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1903

Дата смерти

15.06.1985

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1903

Отец: Фетисов Михаил Иванович

Мать: Фетисова Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фетисова Капитолина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фетисова Капитолина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетисова Капитолина

Смерть
15.06.1985
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