деревня Чегодаево, деревня Чегодаево, Заокский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Чегодаево

Заокский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тульской области

Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Чегодаево Яковлевской вол. Алексинского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 731.
Дело по обвинению граждан дер. Чегодаева, Яковлевской волости Юдина Гаврила Никифоровича и Ефремовой Марфы Ульяновны. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1963. Показать все
Дело по обвинению гр. Ефремова А. Ф., жителя дер. Чегодаева, Яковлевской волости. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1963. Опись 1. Дело 395.
Паспорт № 537 Степаниды Леоновны Ефремовой, жительницы с. Чегодаева Яковлевской волости Алексинского уезда Тульской губернии, выданный Яковлевским волостным Советом сроко Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Алексинский уезд
525Чигодаево, сц. вл.при р. Жеканке.4118117109
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Алексинский уезд
Сц. Чегодаево50Ник. Алекс. Кругликов143627

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Заокский район
390764Чегодаеводеревня54°46'с.ш.37°27'в.д.N-37-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Заокский муниципальный район, Малаховское сельское поселение
70622435171д Чегодаеводеревня
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