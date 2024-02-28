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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Чегодаево Яковлевской вол. Алексинского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 731.
Дело по обвинению граждан дер. Чегодаева, Яковлевской волости Юдина Гаврила Никифоровича и Ефремовой Марфы Ульяновны. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1963. Показать все
Дело по обвинению гр. Ефремова А. Ф., жителя дер. Чегодаева, Яковлевской волости. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1963. Опись 1. Дело 395.
Паспорт № 537 Степаниды Леоновны Ефремовой, жительницы с. Чегодаева Яковлевской волости Алексинского уезда Тульской губернии, выданный Яковлевским волостным Советом сроко Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
525Чигодаево, сц. вл.при р. Жеканке.411¼18117109Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Алексинский уезд
Сц. Чегодаево50Ник. Алекс. Кругликов143627
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
390764Чегодаеводеревня54°46'с.ш.37°27'в.д.N-37-039
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70622435171д Чегодаеводеревня