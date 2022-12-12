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Колесаев Сергей Данилович

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Место рождения

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.07.1872

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1872

Отец: Колесаев Даниил Евтихиевич

Мать: Колесаева Наталья Иродионова

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.10.1903

Сын: Колесаев Валентин Сергеевич

Мать ребёнка: Колесаева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесаев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Колесаева Надежда Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесаева Надежда Степановна

Смерть
1951
Похороны
Неизвестно
Яковлево, Заокский муниципальный район, Тульская область
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