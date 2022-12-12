Колесаев Сергей Данилович
Место рождения
Дата рождения05.07.1872
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1872
Рождение ребёнка
03.10.1903
Сын: Колесаев Валентин Сергеевич
Мать ребёнка: Колесаева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесаев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Колесаева Надежда Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951
Похороны
Неизвестно
Яковлево, Заокский муниципальный район, Тульская область