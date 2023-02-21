Шафиркина (Солнцева) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1915
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шафиркин Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шафиркин Арон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шафиркин Арон
Смерть
2005
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан