Шафиркина (Солнцева) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафиркина (Солнцева) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1915

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Между 1872 и 1876 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1915

Отец: Солнцев Алексей Владимирович

Мать: Солнцева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафиркин Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафиркин Арон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафиркин Арон

Смерть
2005
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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