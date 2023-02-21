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Римский-Корсаков Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Мать: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1856

Дочь: Бискупская Елена Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Петровская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Струве Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.04.1863

Дочь: Струве Александра Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Рахманинова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.11.1871

Дочь: Чеботарева Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна

Смерть
1899
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