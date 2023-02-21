Римский-Корсаков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1899
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
30.11.1856
Дочь: Бискупская Елена Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Петровская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Струве Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.04.1863
Дочь: Струве Александра Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Рахманинова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.11.1871
Дочь: Чеботарева Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1899