Петровская (Римская-Корсакова) Мария Васильевна
женский, родилась 1860
умерла 1939
МатьРимская-Корсакова (Де Росси) Селина Сесилия ФёдоровнаНеизвестно г.р.
ОтецРимский-Корсаков Василий Васильевич1832 г.р.
Супруги
Петровский Александр Фёдорович26.02.1832 г.р.
Дети
Петровский Николай Александрович17.02.1884 г.р.
Петровская Александра АлександровнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Мария Александровна
Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Александра Александровна
Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Елена Александровна
Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1884
Сын: Петровский Николай Александрович
Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович
Херсонская губерния, Российская Империя
Смерть
1939