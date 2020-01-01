Петровская (Римская-Корсакова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1939
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
17.02.1884
Сын: Петровский Николай Александрович
Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович
Херсонская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Мария Александровна
Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Александра Александровна
Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Елена Александровна
Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939