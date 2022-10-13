Петровская (Римская-Корсакова) Мария Васильевна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Петровская (Римская-Корсакова) Мария Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1860

умерла 1939

Мать
Римская-Корсакова (Де Росси) Селина Сесилия ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Отец
Римский-Корсаков Василий Васильевич1832 г.р.
Супруги
Петровский Александр Фёдорович26.02.1832 г.р.
Дети
Петровский Николай Александрович17.02.1884 г.р.
Петровская Александра АлександровнаНеизвестно г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Мать: Римская-Корсакова (Де Росси) Селина Сесилия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Мария Александровна

Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Александра Александровна

Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Елена Александровна

Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
17.02.1884

Сын: Петровский Николай Александрович

Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович

Херсонская губерния, Российская Империя

Смерть
1939

Мы используем куки для улучшения работы сайта.