Петровская (Римская-Корсакова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская (Римская-Корсакова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Мать: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.02.1884

Сын: Петровский Николай Александрович

Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович

Херсонская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Мария Александровна

Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Александра Александровна

Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Елена Александровна

Отец ребёнка: Петровский Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Александр Фёдорович

Смерть
1939
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