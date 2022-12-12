Римская-Корсакова (Де Росси) Селина Сесилия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1856
Дочь: Бискупская Елена Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Петровская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Струве Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
23.04.1863
Дочь: Струве Александра Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Рахманинова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1871
Дочь: Чеботарева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1900