Римская-Корсакова (Де Росси) Селина Сесилия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Де Росси) Селина Сесилия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1856

Дочь: Бискупская Елена Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Петровская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Струве Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
23.04.1863

Дочь: Струве Александра Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Рахманинова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1871

Дочь: Чеботарева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Смерть
После 1900
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