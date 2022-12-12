Чеботарева (Римская-Корсакова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1871
Дата смерти17.05.1965
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1871
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сафонова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Чеботарёв Иван Григорьевич
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1899
Сын: Чеботарёв Константин Иванович
Отец ребёнка: Чеботарёв Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
27.09.1901
Сын: Чеботарёв Александр Иванович
Отец ребёнка: Чеботарёв Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1965
г. Лос-Анжелес, Калифорния, США