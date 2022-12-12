Чеботарева (Римская-Корсакова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева (Римская-Корсакова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1871

Дата смерти

17.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1871

Отец: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Мать: Римская-Корсакова Селина Сесилия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сафонова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Чеботарёв Иван Григорьевич

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Чеботарёв Константин Иванович

Отец ребёнка: Чеботарёв Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
27.09.1901

Сын: Чеботарёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Чеботарёв Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарёв Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулькевич Николай Степанович

Смерть
17.05.1965
г. Лос-Анжелес, Калифорния, США
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