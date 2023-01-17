Чеботарёв Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеботарёв Иван Григорьевич

Чеботарёв Иван Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сафонова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Чеботарева Анастасия Васильевна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Чеботарёв Константин Иванович

Мать ребёнка: Чеботарева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
27.09.1901

Сын: Чеботарёв Александр Иванович

Мать ребёнка: Чеботарева Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботарева Анастасия Васильевна

Смерть
Около 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close