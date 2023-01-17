Чеботарёв Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сафонова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Чеботарева Анастасия Васильевна
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1899
Сын: Чеботарёв Константин Иванович
Мать ребёнка: Чеботарева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
27.09.1901
Сын: Чеботарёв Александр Иванович
Мать ребёнка: Чеботарева Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния