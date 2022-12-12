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Сафонова Людмила Ивановна

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1897

Дата смерти

26.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Чеботарёв Иван Григорьевич

Мать: Чеботарева Анастасия Васильевна

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
31.10.1917

Муж: Сафонов Михаил Иванович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
20.06.1919

Сын: Сафонов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Сафонов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1920

Сын: Сафонов Джордж Майкл

Отец ребёнка: Сафонов Михаил Иванович

г. Басра, Ирак, Османская Империя
Смерть
26.07.1983
г. Лагуна-Хиллз, округ Ориндж, Калифорния, США
Умерла от старости.
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