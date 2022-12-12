Сафонова Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти26.07.1983
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
31.10.1917
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
20.06.1919
Сын: Сафонов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Сафонов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1920
Сын: Сафонов Джордж Майкл
Отец ребёнка: Сафонов Михаил Иванович
г. Басра, Ирак, Османская Империя
Смерть
26.07.1983
г. Лагуна-Хиллз, округ Ориндж, Калифорния, США
Умерла от старости.