Сафонов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1893
Дата смерти?.05.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1917
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
20.06.1919
Сын: Сафонов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Сафонова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1920
Сын: Сафонов Джордж Майкл
Мать ребёнка: Сафонова Людмила Ивановна
г. Басра, Ирак, Османская Империя
Смерть
?.05.1924
Мавэй, Фучжоу Шицю, Фуцзянь, Китай