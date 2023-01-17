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Сафонов Михаил Иванович

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Место рождения

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.11.1893

Дата смерти

?.05.1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
31.10.1917

Жена: Сафонова Людмила Ивановна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
20.06.1919

Сын: Сафонов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Сафонова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1920

Сын: Сафонов Джордж Майкл

Мать ребёнка: Сафонова Людмила Ивановна

г. Басра, Ирак, Османская Империя
Смерть
?.05.1924
Мавэй, Фучжоу Шицю, Фуцзянь, Китай
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