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Сафонов Джордж Майкл

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Место рождения

г. Басра, Ирак, Османская Империя

Дата рождения

19.11.1920

Дата смерти

01.06.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1920

Отец: Сафонов Михаил Иванович

Мать: Сафонова Людмила Ивановна

г. Басра, Ирак, Османская Империя
Бракосочетание
24.12.1940

Жена: Сафонова Рут Гарнет

Пасадена, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рождение ребёнка
01.11.1948

Сын: Сафонов Майкл Джордж

Мать ребёнка: Сафонова Рут Гарнет

г. Пасадена, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США
Смерть
01.06.2014
г. Санта-Моника, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США
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