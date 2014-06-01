Сафонов Джордж Майкл
Место рожденияг. Басра, Ирак, Османская Империя
Дата рождения19.11.1920
Дата смерти01.06.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1920
Отец: Сафонов Михаил Иванович
г. Басра, Ирак, Османская Империя
Бракосочетание
24.12.1940
Жена: Сафонова Рут Гарнет
Пасадена, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рождение ребёнка
01.11.1948
Сын: Сафонов Майкл Джордж
Мать ребёнка: Сафонова Рут Гарнет
г. Пасадена, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США
Смерть
01.06.2014
г. Санта-Моника, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США