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Сафонова (Вер) Рут Гарнет

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Место рождения

г. Берлингтон Джанкшен, округ Нодавей, Миссури, США

Дата рождения

08.01.1922

Дата смерти

27.11.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Берлингтон Джанкшен, округ Нодавей, Миссури, США
Бракосочетание
24.12.1940

Муж: Сафонов Джордж Майкл

Пасадена, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рождение ребёнка
01.11.1948

Сын: Сафонов Майкл Джордж

Отец ребёнка: Сафонов Джордж Майкл

г. Пасадена, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США
Смерть
27.11.2007
г. Санта-Моника, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США
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