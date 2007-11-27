Сафонова (Вер) Рут Гарнет
Место рожденияг. Берлингтон Джанкшен, округ Нодавей, Миссури, США
Дата рождения08.01.1922
Дата смерти27.11.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Берлингтон Джанкшен, округ Нодавей, Миссури, США
Бракосочетание
24.12.1940
Муж: Сафонов Джордж Майкл
Пасадена, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рождение ребёнка
01.11.1948
Сын: Сафонов Майкл Джордж
Отец ребёнка: Сафонов Джордж Майкл
г. Пасадена, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США
Смерть
27.11.2007
г. Санта-Моника, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США