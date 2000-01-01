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Петровский Николай Александрович

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Место рождения

Херсонская губерния, Российская Империя

Дата рождения

17.02.1884

Дата смерти

04.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1884

Отец: Петровский Александр Фёдорович

Мать: Петровская Мария Васильевна

Херсонская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
25.05.1911

Жена: Петровская Александра Павловна

Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Петровский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Петровская Александра Павловна

Рождение ребёнка
22.04.1914

Дочь: Петровская Александра Николаевна

Мать ребёнка: Петровская Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Ольга Степановна

Смерть
04.04.1974
г. Лос-Анжелес, Калифорния, США
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