Петровский Николай Александрович
Место рожденияХерсонская губерния, Российская Империя
Дата рождения17.02.1884
Дата смерти04.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1884
Херсонская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
25.05.1911
Рождение ребёнка
07.04.1912
Сын: Петровский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Петровская Александра Павловна
Рождение ребёнка
22.04.1914
Дочь: Петровская Александра Николаевна
Мать ребёнка: Петровская Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1974
г. Лос-Анжелес, Калифорния, США