Петровская (Шипова) Александра Павловна
женский, родилась 28.10.1891, г. Париж, Третья Французская республика
умерла Неизвестно
Супруги
Петровский Николай Александрович17.02.1884 г.р.
Дети
Петровский Николай Николаевич07.04.1912 г.р.
Петровская Александра Николаевна22.04.1914 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Париж, Третья Французская республика
Бракосочетание
25.05.1911
Рождение ребёнка
07.04.1912
Сын: Петровский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Петровский Николай Александрович
Рождение ребёнка
22.04.1914
Дочь: Петровская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Петровский Николай Александрович
Смерть
Неизвестно