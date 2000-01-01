Петровская (Шипова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская (Шипова) Александра Павловна

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Место рождения

г. Париж, Третья Французская республика

Дата рождения

28.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Париж, Третья Французская республика
Бракосочетание
25.05.1911

Муж: Петровский Николай Александрович

Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Петровский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Петровский Николай Александрович

Рождение ребёнка
22.04.1914

Дочь: Петровская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Петровский Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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