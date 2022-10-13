Петровская (Шипова) Александра Павловна 28.10.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петровская (Шипова) Александра Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.10.1891, г. Париж, Третья Французская республика

умерла Неизвестно

Супруги
Петровский Николай Александрович17.02.1884 г.р.
Дети
Петровский Николай Николаевич07.04.1912 г.р.
Петровская Александра Николаевна22.04.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Париж, Третья Французская республика

Бракосочетание
25.05.1911

Муж: Петровский Николай Александрович

Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Петровский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Петровский Николай Александрович

Рождение ребёнка
22.04.1914

Дочь: Петровская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Петровский Николай Александрович

Смерть
Неизвестно

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