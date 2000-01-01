Петровская (Шипова) Александра Павловна
Место рожденияг. Париж, Третья Французская республика
Дата рождения28.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Париж, Третья Французская республика
Бракосочетание
25.05.1911
Рождение ребёнка
07.04.1912
Сын: Петровский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Петровский Николай Александрович
Рождение ребёнка
22.04.1914
Дочь: Петровская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Петровский Николай Александрович
Смерть
Неизвестно