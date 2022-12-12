Петровский Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1832
Дата смерти19.12.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1884
Сын: Петровский Николай Александрович
Мать ребёнка: Петровская Мария Васильевна
Херсонская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Мария Александровна
Мать ребёнка: Петровская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Александра Александровна
Мать ребёнка: Петровская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Елена Александровна
Мать ребёнка: Петровская Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния