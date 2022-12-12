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Петровский Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1832

Дата смерти

19.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1884

Сын: Петровский Николай Александрович

Мать ребёнка: Петровская Мария Васильевна

Херсонская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Мария Александровна

Мать ребёнка: Петровская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Александра Александровна

Мать ребёнка: Петровская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Елена Александровна

Мать ребёнка: Петровская Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Мария Васильевна

Смерть
19.12.1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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