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Римский-Корсаков Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Василий Данилович

Мать: Римская-Корсакова София Михайловна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иоасаф Васильевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайленская Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Клеопатра Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзенко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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