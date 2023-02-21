Римский-Корсаков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иоасаф Васильевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайленская Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Клеопатра Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзенко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно