Римская-Корсакова (Друцкая-Соколинская) София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Друцкая-Соколинская) София Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1741

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Анна Даниловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Варвара Даниловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Михаил Данилович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иван Данилович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Николай Данилович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Василий Данилович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич

Смерть
1741
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