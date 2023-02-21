Римская-Корсакова (Друцкая-Соколинская) София Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1741
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Анна Даниловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Варвара Даниловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Михаил Данилович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Данилович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Николай Данилович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Василий Данилович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1741