Римский-Корсаков Николай Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1799
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова София Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1799