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Римский-Корсаков Николай Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1799

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Даниил Яковлевич

Мать: Римская-Корсакова София Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова София Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Варвара Ивановна

Смерть
До 1799
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