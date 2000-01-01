Римский-Корсаков Василий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Миклашевская Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова София Михайловна
Смерть
Неизвестно