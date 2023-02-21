Римский-Корсаков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Римский-Корсаков Василий Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Римский-Корсаков Порфирий Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Василий Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Аполлон Иванович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельгунова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимченко София Ивановна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Римская-Корсакова Мария
Смерть
Неизвестно