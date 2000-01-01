Римская-Корсакова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Римский-Корсаков Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Аполлон Иванович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельгунова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимченко София Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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