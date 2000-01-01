Римская-Корсакова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Римский-Корсаков Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Иванович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Аполлон Иванович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельгунова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимченко София Ивановна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно