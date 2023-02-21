Миклашевская (Римская-Корсакова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклашевская (Римская-Корсакова) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Римский-Корсаков Василий Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1818

Дочь: Миклашевская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович

Рождение ребёнка
08.03.1819

Дочь: Де-Прерадович Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович

Рождение ребёнка
05.10.1820

Сын: Миклашевский Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович

Рождение ребёнка
18.09.1821

Дочь: Миклашевская Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович

Рождение ребёнка
06.12.1822

Сын: Миклашевский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович

Рождение ребёнка
06.07.1824

Сын: Миклашевский Иероним Васильевич

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович

Рождение ребёнка
20.02.1826

Дочь: Миклашевская Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович

Рождение ребёнка
03.07.1827

Дочь: Миклашевская Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович

Рождение ребёнка
11.10.1828

Дочь: Миклашевская Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович

Рождение ребёнка
24.03.1832

Сын: Миклашевский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович

Богодаровка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миклашевский Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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