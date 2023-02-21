Миклашевская (Римская-Корсакова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Римский-Корсаков Василий Данилович
Мать: не указана
Дочь: Миклашевская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович
Дочь: Де-Прерадович Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович
Сын: Миклашевский Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович
Дочь: Миклашевская Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович
Сын: Миклашевский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович
Сын: Миклашевский Иероним Васильевич
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович
Дочь: Миклашевская Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович
Дочь: Миклашевская Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович
Дочь: Миклашевская Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович
Сын: Миклашевский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Степанович