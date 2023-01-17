Миклашевский Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1832
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1832
Рождение ребёнка
05.12.1857
Дочь: Миклашевская Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна
Рождение ребёнка
30.03.1859
Дочь: Языкова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна
Рождение ребёнка
08.10.1869
Дочь: Чоглкова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна
Рождение ребёнка
02.04.1879
Сын: Миклашевский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миклашевская Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миклашевская Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миклашевская Елена Васильевна
Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1904