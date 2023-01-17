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Миклашевский Василий Васильевич

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Место рождения

Богодаровка, Полтавська область

Дата рождения

24.03.1832

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1832

Отец: Миклашевский Василий Степанович

Мать: Миклашевская Елизавета Васильевна

Богодаровка, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.12.1857

Дочь: Миклашевская Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна

Рождение ребёнка
30.03.1859

Дочь: Языкова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.10.1869

Дочь: Чоглкова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.04.1879

Сын: Миклашевский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миклашевская Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миклашевская Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миклашевская Елена Васильевна

Мать ребёнка: Миклашевская Юлия Густавовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миклашевская Юлия Густавовна

Смерть
1904
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