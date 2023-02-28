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Миклашевский Василий Васильевич

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Место рождения

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

02.04.1879

Дата смерти

После 1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1879

Отец: Миклашевский Василий Васильевич

Мать: Миклашевская Юлия Густавовна

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Миклашевский Георгий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1914

Сын: Миклашевский Виктор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.08.1915

Дочь: Фёдорова Вера Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Смерть
После 1937
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