Миклашевский Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1879
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1879
Рождение ребёнка
1908
Сын: Миклашевский Георгий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1914
Сын: Миклашевский Виктор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1915
Дочь: Фёдорова Вера Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1937