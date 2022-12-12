Миклашевская (Паппериц) Юлия Густавовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1857
Дочь: Миклашевская Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1859
Дочь: Языкова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
08.10.1869
Дочь: Чоглкова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1879
Сын: Миклашевский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миклашевская Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миклашевская Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миклашевская Елена Васильевна
Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно