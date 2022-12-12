Миклашевская (Паппериц) Юлия Густавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклашевская (Паппериц) Юлия Густавовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1857

Дочь: Миклашевская Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.1859

Дочь: Языкова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.10.1869

Дочь: Чоглкова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.04.1879

Сын: Миклашевский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миклашевская Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миклашевская Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миклашевская Елена Васильевна

Отец ребёнка: Миклашевский Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миклашевский Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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