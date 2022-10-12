Языкова (Миклашевская) Ольга Васильевна
женский, родилась 30.03.1859, Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
умерла Неизвестно
МатьМиклашевская (Паппериц) Юлия ГуставовнаНеизвестно г.р.
ОтецМиклашевский Василий Васильевич24.03.1832 г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: Языкова Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич
Дочь: Языкова Юлия Митрофановна
Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич
Дочь: Ильичёва (Языкова) Надежда Митрофановна
Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич
Дочь: Языкова Ольга Митрофановна
Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич
Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич
Сын: Языков Фёдор Митрофанович
Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич
Сын: Языков Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич
Сын: Языков Дмитрий Митрофанович
Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич
Дочь: Языкова Вера Митрофановна
Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич