Языкова (Миклашевская) Ольга Васильевна 30.03.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Языкова (Миклашевская) Ольга Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 30.03.1859, Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область

умерла Неизвестно

Мать
Миклашевская (Паппериц) Юлия ГуставовнаНеизвестно г.р.
Отец
Миклашевский Василий Васильевич24.03.1832 г.р.
Супруги
Языков Митрофан Николаевич20.01.1849 г.р.
Дети
Языкова Мария Митрофановна04.08.1800 г.р.
Языкова Юлия Митрофановна18.07.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1800

Дочь: Языкова Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич

Рождение
30.03.1859

Отец: Миклашевский Василий Васильевич

Мать: Миклашевская (Паппериц) Юлия Густавовна

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область

Бракосочетание
09.11.1879

Муж: Языков Митрофан Николаевич

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
18.07.1881

Дочь: Языкова Юлия Митрофановна

Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич

Рождение ребёнка
17.11.1883

Дочь: Ильичёва (Языкова) Надежда Митрофановна

Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич

Рождение ребёнка
05.04.1885

Дочь: Языкова Ольга Митрофановна

Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич

Рождение ребёнка
04.04.1889

Сын: Языков Пётр Митрофанович

Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.1891

Сын: Языков Фёдор Митрофанович

Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич

Рождение ребёнка
22.12.1893

Сын: Языков Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич

Рождение ребёнка
11.09.1896

Сын: Языков Дмитрий Митрофанович

Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич

Рождение ребёнка
14.11.1901

Дочь: Языкова Вера Митрофановна

Отец ребёнка: Языков Митрофан Николаевич

Смерть
Неизвестно

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