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Языков Митрофан Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1800

Дочь: Языкова Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна

Рождение
20.01.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1879

Жена: Языкова Ольга Васильевна

Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
18.07.1881

Дочь: Языкова Юлия Митрофановна

Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
17.11.1883

Дочь: Ильичёва Надежда Митрофановна

Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1885

Дочь: Языкова Ольга Митрофановна

Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
04.04.1889

Сын: Языков Пётр Митрофанович

Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
10.03.1891

Сын: Языков Фёдор Митрофанович

Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
22.12.1893

Сын: Языков Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
11.09.1896

Сын: Языков Дмитрий Митрофанович

Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
14.11.1901

Дочь: Языкова Вера Митрофановна

Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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