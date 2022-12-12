Языков Митрофан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1800
Дочь: Языкова Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна
Рождение
20.01.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1879
Жена: Языкова Ольга Васильевна
Дубовик, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
18.07.1881
Дочь: Языкова Юлия Митрофановна
Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
17.11.1883
Дочь: Ильичёва Надежда Митрофановна
Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1885
Дочь: Языкова Ольга Митрофановна
Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
04.04.1889
Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
10.03.1891
Сын: Языков Фёдор Митрофанович
Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
22.12.1893
Сын: Языков Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
11.09.1896
Сын: Языков Дмитрий Митрофанович
Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
14.11.1901
Дочь: Языкова Вера Митрофановна
Мать ребёнка: Языкова Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно