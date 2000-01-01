Римский-Корсаков Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Отец: Римский-Корсаков Василий Данилович
Мать: не указана
Сын: Римский-Корсаков Папа Константинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра
Сын: Римский-Корсаков Василий Константинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра
Дочь: Римская-Корсакова Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра
Дочь: Римская-Корсакова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра
Дочь: Римская-Корсакова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра
Сын: Римский-Корсаков Юлий Константинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра
Сын: Римский-Корсаков Кессарий Константинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра
Сын: Римский-Корсаков Николай Константинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра
Сын: Римский-Корсаков Валериан Константинович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра