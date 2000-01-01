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Римский-Корсаков Константин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Василий Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Папа Константинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Василий Константинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Юлий Константинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Кессарий Константинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Николай Константинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Валериан Константинович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Александра

Смерть
Неизвестно
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