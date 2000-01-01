Римская-Корсакова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Папа Константинович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Юлий Константинович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно