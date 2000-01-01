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Римская-Корсакова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Папа Константинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Василий Константинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Юлий Константинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Кессарий Константинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Николай Константинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Валериан Константинович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно
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