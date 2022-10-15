Римский-Корсаков Папа Константинович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
МатьРимская-Корсакова АлександраДо 1853 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Константин ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Римская-Корсакова Лидия ПапичнаНеизвестно г.р.
Римская-Корсакова София ПапичнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Николай Папич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иоасаф Папич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова София Папична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Лидия Папична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно