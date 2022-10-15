Римский-Корсаков Папа Константинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Римский-Корсаков Папа Константинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Мать
Римская-Корсакова АлександраДо 1853 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Константин ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Римская-Корсакова Лидия ПапичнаНеизвестно г.р.
Римская-Корсакова София ПапичнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Константин Васильевич

Мать: Римская-Корсакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Николай Папич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иоасаф Папич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова София Папична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Лидия Папична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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