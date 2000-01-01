Римский-Корсаков Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Константин Васильевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Римская-Корсакова Мария
Смерть
Неизвестно