Римский-Корсаков Валериан Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Римский-Корсаков Николай Валерианович
Мать ребёнка: не указана
Харьковская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.07.1859
Сын: Римский-Корсаков Владимир Валерианович
Мать ребёнка: не указана
Харьковская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Александр Валерианович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно