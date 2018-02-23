Римский-Корсаков Николай Валерианович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская Империя
Дата рождения1858
Дата смерти14.04.1930
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Римский-Корсаков Валериан Константинович
Мать: не указана
Харьковская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Макарова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова София Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Хелен Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова София Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1930
г. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия