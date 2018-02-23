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Римский-Корсаков Николай Валерианович

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Место рождения

Харьковская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1858

Дата смерти

14.04.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Римский-Корсаков Валериан Константинович

Мать: не указана

Харьковская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Макарова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова София Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Хелен Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова София Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова София Павловна

Смерть
14.04.1930
г. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
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