Римская-Корсакова (Фауштейн) София Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Фауштейн) София Павловна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Макарова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Валерианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Хелен Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Валерианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Николай Валерианович

Смерть
1935
г. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
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