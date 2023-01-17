Римская-Корсакова (Фауштейн) София Павловна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Макарова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Валерианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Хелен Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Валерианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935
г. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия