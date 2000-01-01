Римский-Корсаков Владимир Валерианович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская Империя
Дата рождения14.07.1859
Дата смерти08.11.1933
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1859
Отец: Римский-Корсаков Валериан Константинович
Мать: не указана
Харьковская губерния, Российская Империя
Смерть
08.11.1933
Вилье-Ле-Бель, Валь-д’Уаз, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рак желудка.