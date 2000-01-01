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Римский-Корсаков Владимир Валерианович

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Место рождения

Харьковская губерния, Российская Империя

Дата рождения

14.07.1859

Дата смерти

08.11.1933

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1859

Отец: Римский-Корсаков Валериан Константинович

Мать: не указана

Харьковская губерния, Российская Империя
Смерть
08.11.1933
Вилье-Ле-Бель, Валь-д’Уаз, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
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