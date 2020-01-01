Римская-Корсакова (Лаврова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайленская Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Клеопатра Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзенко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно