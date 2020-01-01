Римская-Корсакова (Лаврова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРимская-Корсакова (Лаврова) Анастасия Ивановна

Римская-Корсакова (Лаврова) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайленская Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Клеопатра Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзенко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close