Горячих Корнило Козмин
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Горячих Козма Ефимович
Мать: Горячих Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Горячих Прокоп Корнилович
Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Корнилова
Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агафья Корнилова
Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Горячих Андрей Корнилович
Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячих Фёкла Антонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795