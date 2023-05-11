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Горячих Корнило Козмин

Место рождения

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Горячих Козма Ефимович

Мать: Горячих Ирина Семёнова

По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Горячих Прокоп Корнилович

Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Горячих Иван Корнилович

Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Корнилова

Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агафья Корнилова

Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Горячих Илья Корнилович

Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Горячих Мирон Корнилович

Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Горячих Андрей Корнилович

Мать ребёнка: Горячих Фёкла Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Фёкла Антонова

Место жительства
Неизвестно
По крутому Логу, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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