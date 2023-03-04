Горячих Мирон Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Горячих Корнило Козмин
Мать: Горячих Фёкла Антонова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Харитина Мироновна
Мать ребёнка: Горячих Степанида
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрена Мироновна
Мать ребёнка: Горячих Степанида
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Горячих Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячих Степанида
Смерть
После 1816