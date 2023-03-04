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Горячих Мирон Корнилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Горячих Корнило Козмин

Мать: Горячих Фёкла Антонова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Харитина Мироновна

Мать ребёнка: Горячих Степанида

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрена Мироновна

Мать ребёнка: Горячих Степанида

Рождение ребёнка
1812

Сын: Горячих Игнат Миронович

Мать ребёнка: Горячих Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Степанида

Смерть
После 1816
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