Горячих Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячих Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Харитина Мироновна

Отец ребёнка: Горячих Мирон Корнилович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрена Мироновна

Отец ребёнка: Горячих Мирон Корнилович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Горячих Игнат Миронович

Отец ребёнка: Горячих Мирон Корнилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячих Мирон Корнилович

Смерть
После 1816
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