Горячих Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Харитина Мироновна
Отец ребёнка: Горячих Мирон Корнилович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрена Мироновна
Отец ребёнка: Горячих Мирон Корнилович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Горячих Мирон Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816