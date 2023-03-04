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Горячих Фёкла Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Горячих Прокоп Корнилович

Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин

Рождение ребёнка
1780

Сын: Горячих Иван Корнилович

Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Корнилова

Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агафья Корнилова

Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин

Рождение ребёнка
1783

Сын: Горячих Илья Корнилович

Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин

Рождение ребёнка
1787

Сын: Горячих Мирон Корнилович

Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин

Рождение ребёнка
1792

Сын: Горячих Андрей Корнилович

Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячих Корнило Козмин

Смерть
После 1816
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