Горячих Фёкла Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Горячих Прокоп Корнилович
Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Корнилова
Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агафья Корнилова
Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин
Рождение ребёнка
1792
Сын: Горячих Андрей Корнилович
Отец ребёнка: Горячих Корнило Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816